Акции «Укрнафты» за три дня выросли на 116%

Акции «Укрнафты» за последние три торговых сессии на «Украинской бирже» выросли на 116%, говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании «Арт Капитал».

Как отмечают в компании, торги акциями «Укрнафты» в связи со значительным ростом приостанавливали несколько раз.

По словам аналитиков компании по управлению активами «Кинто», на торгах 5 февраля по акциям «Укрнафты» даже не было продаж. «С 5,2 млн грн наторгованного за день продажи составили менее 1 млн грн, остальные – покупка», - отмечают аналитики. В результате, по их словам, ничто уже не сдерживало котировки от роста, и биржа была вынуждена остановить торги после того, как акции «Укрнафты» выросли на 40%.

Вместе с тем, аналитики пока не могут назвать реальных причин подобного роста.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На нее приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.