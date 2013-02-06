Индекс ПФТС в среду вырос на 8,56%, Украинской биржи - упал на 1,22%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 6 февраля, снизился на 1,22% – до 1034,58 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 80,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 25 млн грн, на срочном рынке – 55,8 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги "Укрнафты" (-16,10%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 8,56% – до 377,87 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 387,9 млн грн, в том числе на ОВГЗ пришлось 245,6 млн грн, на корпоративные облигации – 140,7 млн грн, на акции – 1,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 5 февраля, вырос на 6,71% – до 1047,39 пункта.