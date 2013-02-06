Индекс Украинской биржи корректировался после стремительного роста накануне - эксперт

Индекс Украинской биржи в среду, 6 февраля, корректировался вниз после стремительного роста накануне и по итогам дня упал на 1,22% до 1034,58 пункта.

Такое мнение высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее информации, «суммарный объем торгов на Украинской бирже в среду составил 25 млн грн., из которых почти половина пришлась на акции «Укрнафты» (-16,10%). За последние сессии бумаги компании повысились в стоимости более чем в два раза без видимых фундаментальных причин, и сейчас наблюдается вполне естественный отскок вниз». С заметными потерями завершили среду также акции Енакиевского МЗ (-2,14%) и «Райффайзен Банка Аваль» (-1,43%). Хорошим ростом отметились бумаги Авдеевского КХЗ (+3,90%) и «Азовстали» (+1,56%).

Как отмечает Я.Лаврик, на европейских и американских биржах в среду преобладал негатив. Важная для рынков макростатистика сегодня не публиковалась. В середине дня вышли неплохие данные по фабричным заказам в Германии, однако данный показатель игроки традиционно оставляют без внимания.

По ее мнению, «завтрашний день обещает быть более богатым на новостной фон. Состоится заседание ЕЦБ и выступление Марио Драги. Большинство инвесторов ожидают, что ставка будет сохранена на неизменном уровне. Более интересным станет само выступление М.Драги. Заявления главы регулятора традиционно не отличаются позитивным настроем, и реакция игроков зачастую нервная с негативным оттенком».

Кроме того, добавила Я.Лаврик, завтра выходят данные по первичным заявкам на пособия по безработице и данные по рынку недвижимости в США. Если исходить из прогноза аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, статистика должна оказать поддержку рынкам. Тем не менее, не стоит рассчитывать на серьезный позитив, если ранее М.Драги разочарует рынки.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 6 февраля, снизился на 1,22% – до 1034,58 пункта.

Индекс ПФТС повысился на 8,56% – до 377,87 пункта.