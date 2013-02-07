В Киеве в 2012 г. поступления от приватизации выросли втрое - до 240 млн грн

В 2012 году Киев получил от приватизации 239 млн 862 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, эта сумма почти втрое превышает показатель 2011 года, когда общая цена продажи коммунального имущества достигла 93 млн 422 тыс. грн, и является самой большой суммой поступлений за последние годы.

Как отметил заместитель председателя КГГА – руководитель аппарата Александр Пузанов, в прошлом году Киев продавал преимущественно нежилые помещения, которые не имели спроса со стороны арендаторов. А.Пузанов объяснил, что город пытается вести себя прагматично – то имущество, которое приносит пользу, остается в коммунальной собственности, а то, которое не используется для потребностей коммунальных предприятий или организаций и не имеет спроса со стороны арендаторов, может быть приватизировано.

«В условиях рыночного спада нам удалось получить от продажи малоликвидных объектов значительно больше, чем, например, в 2007 году, когда цены на киевскую недвижимость были близки к максимальным, а на продажу выставлялись очень привлекательные помещения», – рассказал А.Пузанов.

По данным Департамента коммунальной собственности г. Киева, общая цена продажи помещений в 2007 году составила 119 млн 987 тыс. грн. Даже с учетом курсовой разницы, он был менее успешным с точки зрения поступлений, чем 2012 год. Кроме того, максимальной за несколько последних лет была и средняя цена недвижимости, которая продавалась в 2012 году, - 7931,9 грн. за 1 кв. м, отмечается в сообщении.