Поступление дивидендов в бюджет Киева в 2012 г. выросло в 30 раз – до 39 млн грн

В 2012 году в бюджет столицы поступило 38 млн 780 тыс. грн дивидендов на акции хозяйственных обществ, находящихся в собственности территориальной общины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА – руководителя аппарата Александра Пузанова.

По его словам, полученная сумма более чем в 30 раз превышает показатель 2011 года, - 1 млн 280 тыс. грн.

Наибольшую часть дивидендов – 32 млн 674 тыс. грн – в бюджет перечислило АО «ХК Киевгорстрой». 80% акций холдинга в 2011 году было возвращено в собственность городской общины. Еще 853 тыс. грн поступили от ПАО «Киевгаз», которое также контролирует киевская община, отметил А.Пузанов.

Как сообщал УНИАН, по данным Фонда государственного имущества Украины, в Украине за 2012 год поступления дивидендов с находящихся в госсобственности пакетов акций составили 575 млн грн (208% годового плана)