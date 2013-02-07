Индекс UX вошел в фазу консолидации, закрепившись выше 1000 пунктов - эксперты

После значительного роста с конца октября 2012 года (+30%) индекс UX вошел в фазу консолидации, закрепившись выше важной линии сопротивления 1000 пунктов, которая теперь послужит линией поддержки.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, несмотря на падение бирж Европы в среду, 6 февраля, локальный рынок под закрытие продолжал расти, сократив падение с открытия. Рост индекса UX происходит на росте объемов торгов. Если среднедневной объем индексных бумаг в январе составил 4,4 млн грн, то в феврале он уже достиг 14 млн. Этот факт увеличивает шансы продолжения ралли локальных акций.

Как отмечают аналитики, спекулятивный скачок цен по «Укрнафте» прекратился в среду (-16%). Бумага выросла примерно на 100 грн, таким образом, полностью отыграв возможные дивиденды в размере 100% от чистой прибыли за 2011-12 гг. До прояснения ситуации с собранием акционеров, цена акций «Укрнафты» должна оставаться на достигнутых уровнях (220 грн).

По информации аналитиков, фондовые рынки Европы в среду снизились на риске разрастания политического кризиса в Италии и Испании. «Блумберг» сообщил, что блок Сильвио Берлускони в преддверии выборов в итальянский парламент заметно улучшил свои позиции, что вызывает беспокойство в отношении будущих мер бюджетной экономии в Италии.

Аналитики также отмечают, что сегодня ЕЦБ проведет заседание по монетарной политике. Никаких изменений процентных ставок не ожидается, однако в фокусе внимания будет выступление президента центробанка еврозоны Марио Драги по окончании заседания.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 6 февраля, снизился на 1,22% – до 1034,58 пункта.

Индекс ПФТС повысился на 8,56% – до 377,87 пункта.