Объемы торгов на рынке акций в среду были максимальными с июля 2012 года

Объемы торгов на рынке акций вчера были максимальными с июля 2012 г. и составили 16 млн грн. Об этом говорится в отчете компании по управлению активами "Кинто".

При этом, как отметили в компании, 9,3 млн грн из общего объема торгов пришлось на акции "Укрнафты". "То есть без нее активность на рынке остается привычной для последних месяцев - 5-6 млн грн в день", - сказано в отчете. В "Кинто" также сообщили, что акции "Укрнафты" пережили вчера коррекцию на 16%, потянув вниз и индекс Украинской биржи на 1,2%. Поддержали коррекцию также акции "Мотор Сичи", "Райффайзен Банка Аваль" и Енакиевского метзавода. "Две первые - лидеры роста прошлых недель, поэтому их падение может свидетельствовать о слабости рынка и исчерпании импульса роста", - отметили в компании. По мнению аналитиков "Кинто", подавляющее большинство акций, особенно меткомбинаты, до сих пор торгуются ниже уровней начала года, поэтому рост индекса выше отметки 1000 пунктов стал возможным только благодаря ралли в "Мотор Сичи", "Райффазен Банка Аваль" и "Укрнафты".

По мнению аналитиков "Кинто", европейские рынки, скорее всего, нацелились на глубокое падение. Индекс DAX вчера ушел ниже своего предыдущего минимума. Аналогичную динамику продемонстрировал и французский CAC. Продолжает снижаться также РТС. Одним из островков стабильности пока остается американский рынок, который держится у 5-летних максимумов.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 6 февраля, снизился на 1,22% – до 1034,58 пункта.

Днем ранее - во вторник, 5 февраля, индекс UX вырос на 6,71% – до 1047,39 пункта.