Украинский рынок акций растет на фоне обвала котировок «Укрнафты»

Украинский рынок акций растет на торгах в четверг на фоне обвала котировок «Укрнафты». Индекс акций UX по состоянию на 12:00 вырос на 0,44% - до 1039,13 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

При этом котировки «Укрнафты» после значительного роста в начале этой недели на сегодняшних торгах фактически обвалились на 19,6%

В то же время по большинству активно торгуемых акций наблюдается повышение – так, акции «Райффайзен Банка Аваль» выросли на 5,63%, Авдеевского коксохима – на 3,9%, «Донбассэнерго» - 2,07%.

Общий объем торгов на фондовом рынке составил около 6,7 млн грн при общем объеме торгов на Украинской бирже в 17,7 млн грн.

На рынке акций Европы в четверг наблюдается повышение. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,08%, немецкий DAX - на 0,17%, французский CAC-40 - на 0,24%.