АМКУ пока не видит оснований препятствовать скупке Фирташем обл- и горгазов

Антимонопольный комитет Украины не видит оснований препятствовать покупке компанией "Газтек" областных и городских газораспределяющих компаний до тех пор, пока суммарная доля выкупленных "Газтеком" активов не превысит 35% от их общего количества по стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил и.о. главы Комитета Рафаэль Кузьмин.

«Мы будем давать разрешение компании "Газтек" на покупку обл- и горгазов до тех пор, пока их доля не превысит 35% от общего количества обл- и горгазов. Мы за этим будем следить. Если в дальнейшем покупка превысит 35%, будем реагировать», - сказал Р.Кузьмин

Как сообщал УНИАН, ЧАО «Газтек» (Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. Собственниками самого «Газтека» является ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также банк «Надра».

«Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганск-», "Винницагаза", а также увеличил свою долю в компании «Черновцыгаз»до 34,39% и стал собственником контрольного пакета акций «Хмельницкгаза».

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