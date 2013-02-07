Лёвочкин передал свои акции GDF MEDIA в управление компании

Глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин передал свою долю акций GDF MEDIA LIMITED в управление компании, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

«Свои акции я передал в управление GDF MEDIA. Кроме того, я выступаю за введение Редакционного соглашения, которое бы четко отмежевывало менеджерско-хозяйственную функцию руководства от творческого процесса работы редакций», - сказал С.Лёвочкин.

Он сообщил, что история приобретения канала началась еще в январе 2006 года и имела несколько этапов. «Сегодня соглашение о приобретении «Интера» завершено, владение медиа-активом приведено к понятной структуре, упрощена юридическая сторона вопроса. Вообще, украинский медиабизнес должен быть транспарентным и понятным с точки зрения собственности. Открытость и прозрачность - главные принципы, на которых должна строиться медиасобственность», - подчеркнул С.Лёвочкин.

При этом он добавил: «Как человек, который сейчас принадлежит к власти, со своей стороны, я гарантирую полное невмешательство в творческую работу журналистов и медиа-менеджеров».

Он отметил, что выступает «категорически против подхода, когда вместе с новым владельцем или с новым витком политической карьеры акционера происходят кардинальные изменения в подходах к информационной политике канала».

«Ведь телеканал - это средство массовой информации, для которого главными должны быть объективность и доверие зрителей. Телеканал не может быть PR-агентством владельца», - отметил С.Лёвочкин.

Он особо подчеркнул, что выступает за привлечение независимых, в том числе и иностранных экспертов к подготовке Редакционного соглашения между менеджментом и журналистами.

«Для меня «Интер» - это главный телеканал страны, это история успеха, - констатировал он. - Я убежден, что Медиагруппа «Интер» станет успешным бизнес-проектом».

«Сейчас «Интеру» нужны изменения в бизнес-подходах к работе, ведь падение рейтингов отразилось на финансовых показателях всей медиа-группы», - сказал С.Лёвочкин.

Он также выразил убеждение, что на сегодняшний день задача менеджмента канала – расширить аудиторию, вывести новые актуальные продукты. «Мои требования к управленцам просты: успешный медиа-бизнес и профессиональная работа творческой команды», - подчеркнул С.Лёвочкин и добавил: «Мерилом здесь будут цифры: финансовые показатели и рейтинги телепрограмм».

«Я верю, что коллектив «Интера», владея огромным опытом и профессионализмом, откроет новую успешную страницу своей истории», - подытожил С.Лёвочкин.

Напомним, что в четверг, 7 февраля, в СМИ появилась информация, что глава АП С.Лёвочкин является совладельцем телеканала «Интер» вместе с Дмитрием Фирташем.

Позже, 7 февраля на встрече с журналистами, отвечая на вопрос относительно его доли в телеканале «Интер», С.Лёвочкин ответил: «Доля - 20%».

Справка УНИАН. 1 февраля 2013 г. телеканал «Интер» сообщил, что его купила GDF MEDIA LIMITED, принадлежащая Д.Фирташу. В сообщении отмечалось, что компания K.H. MEDIA LIMITED, принадлежащая Валерию Хорошковскому, заключила соглашение о продаже 100% акций компании INTER MEDIA GROUP LIMITED, исходя из оценочной стоимости 2,5 миллиарда долларов США. Покупателем группы выступила компания GDF MEDIA LIMITED, принадлежащая Д.Фирташу.

«Таким образом, контроль над телеканалами ИНТЕР, НТН, К 1, МЕГА, ЭНТЕР-ФИЛЬМ, К2, ПИКСЕЛЬ и MTV перейдет к GDF MEDIA LIMITED после получения соответствующего разрешения Антимонопольного комитета Украины», - отмечалось в сообщении.