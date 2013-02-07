Индекс Украинской биржи в четверг снизился на 2,23%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 7 февраля, снизился на 2,23% – до 1011,56 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 73,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 30,5 млн грн, на срочном рынке – 43,3 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги "Укрнафты" (-24,74%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,52% – до 379,83 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 387,9 млн грн.