От аренды Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК по итогам 2012 г. поступило 152 млн грн

От аренды целостных имущественных комплексов государственных предприятий «Иршанский государственный горно-обогатительный комбинат» и «Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат» в 2012 г. в госбюджет поступило 152 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В частности, от аренды Иршанского горно-обогатительного комбината поступило 47 млн грн, в т.ч. уплата задолженности - 19,23 млн грн. От аренды Вольногорского горно-металлургический комбинат поступило 104,9 млн грн, в т.ч. уплата задолженности - 50,21 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ЧАО «Крымский Титан» и Фонд государственного имущества Украины продлили договор аренды Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская обл.) и Вольногорского горно-металлургического комбината (Днепропетровская обл.) до 2014 года.

Напомним, 24 января 2012 года по итогам судебных разбирательств «Крымский Титан» и ФГИУ подписали соответствующее мировое соглашение. Также эти договоренности зафиксированы в дополнительных соглашениях к договорам аренды между «Крымским Титаном» и Фондом госимущества.

Стороны договорились о продлении срока аренды Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК еще на 5 лет, а отсчет этого срока начинается с момента истечения в 2009 году действия предыдущей аренды. Таким образом, «Крымский Титан» является арендатором Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК до сентября 2014 года.

Согласно достигнутым договоренностям, «Крымский Титан» погасит задолженность за аренду Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК в размере 151,4 млн. грн.

Химический холдинг Ostchem, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в декабре 2012 года увеличил долю в уставном капитале предприятия «Крымский Титан» (г. Армянск, Крым) до 100% с контрольного пакета в размере 50% + 1 акция.