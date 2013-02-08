Частное лицо - гражданин Украины выкупил долю в компании-кинодистрибьюторе «Аврора Фильм»

Антимонопольный комитет Украины разрешил частному лицу – гражданину Украины выкупить долю в уставном капитале компании «Автора Фильм», одному из крупнейших дистрибьюторов кино в Украине. Соответствующее решение опубликовано на сайте Комитета без указания, кому именно выдано разрешение.

«Выдано разрешение частному лицу – гражданину Украины выкупить долю в уставном капитали ООО «Автора Фильм» (Киев), что обеспечивает достижение 50% голосов в высшем органе управления общества», - сказано в решении.

Справка УНИАН. Компания «Аврора Фильм» занимается дистрибуцией коммерческого публичного видео и входит группу компаний «Аврора групп», в которую также входят: «Аврора Дистрибушн»; «Аврора Диджитал»; «Аврора Продакшн». Компания «Аврора Фильм» - единственный украинский кинодистрибьютор, который с успехом выпускает в прокат не только фильмы украинских студий, крупнейших международных кинокомпаний, но и фильмы собственного производства. В августе 2008 года, группа компаний «Аврора» (совместно со своим стратегическим партнёром, компанией «Парадиз» (Россия)), заключила договор на право эксклюзивного проката на территории Украины фильмов крупнейшего Голливудского кинопроизводителя компании Relativity Media.