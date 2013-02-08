Частное лицо - гражданин Украины выкупил долю в компании-кинодистрибьюторе «Аврора Фильм»

13:15, 08 февраля 2013
Фондовый рынок
1

Антимонопольный комитет Украины разрешил частному лицу – гражданину Украины выкупить долю в уставном капитале компании «Автора Фильм», одному из крупнейших дистрибьюторов кино в Украине. Соответствующее решение опубликовано на сайте Комитета без указания, кому именно выдано разрешение.

«Выдано разрешение частному лицу – гражданину Украины выкупить долю в уставном капитали ООО «Автора Фильм» (Киев), что обеспечивает достижение 50% голосов в высшем органе управления общества», - сказано в решении.

Справка УНИАН. Компания «Аврора Фильм» занимается дистрибуцией коммерческого публичного видео и входит группу компаний «Аврора групп», в которую также входят: «Аврора Дистрибушн»; «Аврора Диджитал»; «Аврора Продакшн». Компания «Аврора Фильм» - единственный украинский кинодистрибьютор, который с успехом выпускает в прокат не только фильмы украинских студий, крупнейших международных кинокомпаний, но и фильмы собственного производства. В августе 2008 года, группа компаний «Аврора» (совместно со своим стратегическим партнёром, компанией «Парадиз» (Россия)), заключила договор на право эксклюзивного проката на территории Украины фильмов крупнейшего Голливудского кинопроизводителя компании Relativity Media.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter