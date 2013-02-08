Вероятность возобновления коррекции на украинском фондовом рынке велика - эксперты

Вероятность возобновления дальнейшей коррекции на украинском фондовом рынке очень велика. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital, которым располагает агентство.

Как отмечается в отчете, в четверг торги на Украинской бирже открылись с наступления "быков" и тестирования индексом отметки в 1060 пунктов. "И опять продолжают удивлять всех акции "Укрнафты", такое ощущение, что вчера спекулянты пытались выйти из позиций «любой ценой», и не факт, что сегодня мы не увидим продолжения", - говорится в отчете Dragon Capital.

Напомним, по итогам торговой сессии 7 февраля индекс UX закрылся на отрицательной территории, потеряв в весе 2,23%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 39,6 млн грн, из них на рынке заявок — 19,6 млн грн, на рынке РЕПО — 14,8 млн грн.