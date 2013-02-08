Кабмин хочет повысить эффективность приватизации

Кабинет министров Украины поручил Фонду государственного имущества и Министерству экономического развития и торговли принять необходимые меры с целью повышения эффективности управления объектами государственной собственности и приватизации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, соответствующее поручение дал премьер-министр Украины Николай Азаров в ответ на письмо Счетной палаты Украины, которая провела анализ эффективности управления госсектором и приватизации.

Как отметили в пресс-службе ФГИУ, в своих выводах по результатам проведенного анализа Счетная палата, в частности, отмечает, что существующая ситуация с управлением госимуществом не соответствует потребностям экономики, и это обусловлено "распыленностью функций управления этим имуществом между органами власти".

Счетная палата также рекомендует обеспечить выполнение мероприятий Программы экономических реформ в части завершения приватизации государственного имущества и передачи Фонду государственного имущества функций по управлению предприятиями государственного сектора экономики.

Как указано в письме, вследствие несовершенного механизма информирования Фонда органами управления об объектах госсобственности, данные, предоставляемые Единому реестру объектов государственной собственности, являются неполными. Так, по результатам последней инвентаризации, сведения об объектах предоставили только 128 из 153 субъектов управления.

Как сказано в письме, имеющиеся в Минэкономразвития данные показали, что подавляющее большинство субъектов хозяйствования государственного сектора экономики являются убыточными и не обеспечивают выполнение утвержденных им финансовых планов.

Счетная палата отмечает, что в 2012 году не выполнены запланированные на год мероприятия, в частности, инвентаризация госимущества не завершена, а запланированной передачи Фонду функций по управлению предприятиями госсектора не произошло.

Как сообщал УНИАН, поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн, что составляет 67,6% годового плана.

Всего в 2012 г. планировалось получить от приватизации 10 млрд грн, от аренды госимущества - 830 млн грн, дивидендов - 276 млн грн.