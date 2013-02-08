Индекс Украинской биржи снизился на 0,77%, индекс ПФТС - снизился на 5,28%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 8 февраля, снизился на 0,77% – до 1003,75 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 70 млн грн, из них на фондовом рынке – 28 млн грн, на срочном рынке – 41,9 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги "Укрнафты" (-4,70%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 5,28% – до 359,76 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 267 млн грн.