WIG-Ukraine за прошлую неделю потерял 2,5%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG-Ukraine за прошедшие пять торговых сессий потерял 2,5%, значительно опередив снижение большинства индикаторов польского рынка, и закрылся на прошлой неделе на уровне 688,18 пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские "голубые фишки", в число которых входит украинский Kernel, потеряли на прошлой неделе 0,15% на фоне 0,4% минуса всего рынка.

Национальный индикатор польских компаний WIG-Poland и из стран Центральной и Восточной Европы WIG-CEE также снизились на около 0,4% в то время, как индекс средних компаний mWIG40 потерял 0,6%, а небольших фирм sWIG80 - 2,3%.

Среди одиннадцати украинских компаний на прошлой неделе подешевели бумаги пяти из них, а лидерами по падению своей стоимости оказались угледобытчики Coal Energy и Sadovaya Group (на около 10 и 5%), а также крупнейшая украинская компания на Варшавской бирже - Kernel (более 4%).

Снижение капитализации других компаний, кроме подорожавших и сохранившей свою цену на уровне предыдущей недели Ovostar Union, составило 0,7-2,3% (KSG-Agro и Astarta).

Больше всего подорожали на прошлой неделе акции судоходной KDM Shipping (+6,6%) и сельскохозяйственных Agroton и IMC (3,8-3,5%).

Производитель Westa увеличил свою стоимость на 1,5%, Milkiland - на 1,2%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine, который закончил январь почти 8% ростом, 1 февраля, впервые с мая 2012 года, закрылся выше 700 пунктов.

Справка УНИАН. Украинский индекс закончил прошлый год 8,5% минусом на фоне более 20% роста основных индикаторов польского фондового рынка, и на конец года дороже, чем в его начале, стоили акции только 4 компаний из Украины.

В 2012 году WIG-Ukraine достиг своего максимального значения в июне - 831 пункт, а исторический минимум - 592 пункта в мае.

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