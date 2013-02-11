Объем торгов на Украинской бирже на прошлой неделе вырос на 19,64%

Общий объем торгов на Украинской бирже за прошлую неделю с 4 по 8 февраля увеличился на 19,64% и составил 400,8 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю вырос на 22,03% - до 225,6 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю увеличился на 16,69% - до 175,2 млн грн.

По состоянию на 7 февраля 2013 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 40,2 млн грн и ценные бумаги на сумму 632,5 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 4 по 8 февраля Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, повысился на 0,16% - с 1 002,17 до 1 003,75 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции "Укрсоцбанк", влияние которых составило 5,44 индексных пункта, ОАО "Центрэнерго" (-3,55 пункта) и ОАО "Укрнафта" (2,77 пункта).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Укрнафты", объем торгов которых составил 28,9 млн грн, на втором месте "Мотор Сич" - 11,9 млн грн, далее следует "Центрэнерго" - 7,6 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 35,75%, 14,73% и 9,46% соответственно.