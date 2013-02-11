Украинский фондовый рынок начал неделю уверенным ростом – индекс украинских акций UX вырос в понедельник по состоянию на 12:02 на 1,61% - до 1019,95 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.

Среди лидеров роста снова акции «Укрнафты», которые выросли на 7,93%. Акции Алчевского меткомбината выросли на 1,34%, «Азовстали» - на 1,13%, «Укрсоцбанка» - на 1,02%.

Объем торгов на фондовым рынке составил 1,9 млн грн при общем объеме торгов в 9 млн грн.

На рынке акций Европы в понедельник также наблюдается повышение. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,47%, немецкий DAX - на 0,27%, французский CAC-40 - на 0,59%.