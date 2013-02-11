Фондовая биржа “Перспектива” в 2012 году увеличила прибыль в 2,4 раза

Крупнейшая в Украине фондовая биржа “Перспектива” по результатам 2012 года увеличила чистую прибыль до 40 тыс. грн с 17 тыс. грн в 2011 году, говорится в сообщении биржи.

Общая сумма ее активов увеличилась в прошлом году 2 раза и на 31 декабря 2012 года составила 50,2 млн грн.

В 2012 году общая сумма дебиторской задолженности биржи выросла до 5,3 млн грн с 0,3 млн грн. В сообщении не приводятся данные по валовому доходу в 2012 году.

Рост прибыльности связан с увеличением объёмов торгов на бирже «Перспектива» в 2012 году до 146 млрд грн, что составило 55% общего биржевого оборота Украины. В 2011 году объем торгов был на уровне 79,2 млрд грн.

В декабре прошлого года на бирже было осуществлено сделок на общую сумму 26,9 млрд грн по сравнению с 33,9 млрд грн месяцем ранее. В январе 2013 года общий объем биржевых торгов составил 22,1 млрд грн.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). На начало 2013 года членами биржи являются 120 торговцев ценными бумагами (17% общего количества сертифицированных торговцев ценными бумагами).

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