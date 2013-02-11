Экспертный совет при НКЦБФР предлагает ввести институт косвенного иска

Экспертный совет по вопросам корпоративного управления при Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предлагает ввести институт косвенного иска, говорится в сообщении комиссии.

Как объяснили в пресс-службе, введение института косвенного риска предоставляет право участникам обществ с ограниченной ответственностью обращаться в суды от имени этих обществ для привлечения к ответственности должностных лиц общества за убытки, причиненные их незаконными действиями.

Как отметил член НКЦБФР, председатель Экспертного совета по вопросам корпоративного управления Анатолий Амелин, в украинской практике достаточно распространена ситуация, когда должностные лица или участник общества наносят вред обществу через вымывание активов и извлечение прибыли и при этом блокируют любые попытки участников обжаловать такие действия или привлечь виновных должностных лиц к ответственности.

На данное время НКЦБФР приняла к сведению предложения Экспертного совета по вопросам корпоративного управления по введению института производного иска.

А.Амелин также отметил, что подобные рекомендации будут разработаны и для акционерных обществ и, возможно, вскоре регулятор выступит с такой законотворческой инициативой.