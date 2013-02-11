Биржа «Перспектива» будет проводить приватизационные торги

Фондовая биржа «Перспектива» заключила с Фондом государственного имущества Украины договор на организацию и проведение торгов по продаже пакетов акций акционерных обществ, принадлежащих государству, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

В сообщении также отмечается, что сейчас торги по продаже акций, принадлежащих государству, составляют незначительную долю в применяемых способах приватизации. «Несмотря на важность процесса приватизации для этапа становления национального фондового рынка, уже много лет приватизационные торги не играют значительной роли на биржевом рынке, - отметил председатель биржевого совета "Перспективы" Эдуард Милюшко. - В течение 2010-2012 годов доля приватизационных торгов в общем объеме биржевых торгов акциями колебалась в пределах 0,03-0,40%».

В то же время, по его словам, для ряда украинских бирж организация торгов по продаже пакетов акций, принадлежащих государству, является значимым элементом профессиональной деятельности.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке заявок, клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012).

На начало 2013 года членами биржи являлись 120 торговцев ценными бумагами (17% общего количества сертифицированных торговцев ценными бумагами).

Биржа «Перспектива» стала девятой фондовой биржей, с которой Фонд государственного имущества Украины заключил договора об организации торгов по продаже пакетов акций, принадлежащих государству.