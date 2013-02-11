Индекс Украинской биржи повысился на 2,42%, индекс ПФТС - на 0,09%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 11 февраля, повысился на 2,42% – до 1028,03 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 102 млн грн, из них на фондовом рынке – 68,8 млн грн, на срочном рынке – 33 млн грн.

Лидером повышения стали ценные бумаги "Укрнафты" (12,99%). Повысились также акции «Райффазен Банка Аваль» (2,82%), «Донбассэнерго» (2,55%), Алчевского меткомбината (2,49%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,09% – до 360,07 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 532,7 млн грн.