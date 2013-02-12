На фондовом рынке начинают преобладать коррекционные настроения – эксперты

На фондовом рынке начинают преобладать коррекционные настроения. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Dragon Capital, которым располагает УНИАН.

Как отмечается в отчете, первый торговый день новой рабочей недели, 11 февраля, украинский рынок акций достаточно неожиданно закончил ростом, внушительным по приросту основного биржевого индикатора, но неуверенным по своей сути. "Вновь отмечаем уменьшение объема рыночных сделок и неопределенность игроков в выборе направления для дальнейшего движения, которые лишь усиливались в течение дня на фоне волатильности глобальных площадок и желания крупных игроков срочного рынка переставить значение фьючерса повыше за счет покупок в двух-трех бумагах индексной корзины", - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, индекс акций UX по итогам торговой сессии 11 февраля закрылся на отметке 1028,17 пункта, а объем торгов фондового рынка оказался выше среднестатистических значений лишь за счет увеличения объема торгов в облигационном сегменте и составил 79,1 млн грн (на рынке заявок — 6,6 млн грн, на рынке РЕПО — 15,7 млн грн), срочного — 33,2 млн грн.

Как отмечается в отчете, американские площадки, превысив на прошлой неделе многолетние максимумы, продолжают консолидироваться на достигнутых высотах. Часть азиатских биржевых площадок сегодня по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по восточному календарю, поэтому на ситуацию на азиатских рынках влияют японские биржи. Индекс Nikkei показывает существенный рост около 2% после заявления премьер-министра о недооцененности фондового рынка и публикации январского индекса потребительского доверия, значение которого превысило прогнозы аналитиков. Российский рынок по-прежнему остается слабым и сегодня на открытии вновь торгуется с понижением до 0,3%.