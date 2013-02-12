Стоимость чистых активов открытых ИСИ в январе незначительно снизилась

Стоимость чистых активов 41 открытого института совместного инвестирования (ИСИ) на конец января текущего года составила 160,2 млн грн, что на 0,03%, или 54,22 тыс. грн, меньше аналогичного показателя на конец предыдущего месяца. Об этом говорится в ежемесячном аналитическом отчете Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ), текстом которого располагает УНИАН.

В УАИБ также отмечают, что отток денежных средств в январе из ИСИ заметно уменьшился (в декабре этот показатель составлял -2,22%).

В то же время, как отмечают в ассоциации, несмотря на положительные сдвиги, которые наметились во второй половине января, 13 фондов не смогли выйти из красной зоны, в то время как остальные зафиксировали уверенный рост. В январе диапазон доходности инвестфондов был достаточно широким и колебался от +37,04% до -25,54%, но средняя доходность в секторе осталась на уровне прошлого месяца +0,52%.

Как отмечается в отчете УАИБ, совокупная стоимость чистых активов вошедших в отчет 12 интервальных ИСИ в январе увеличилась на 490 тыс. грн (2,08%) - до 43,25 млн грн.

В первом месяце 2013 года в секторе зафиксирован отток капитала ввиду значительных выплат инвесторам. Стоимость чистых активов 11 закрытых ИСИ на конец января составила 35,73 млн грн, что на 9,46%, или 183,17 тыс. грн, больше аналогичного показателя на конец предыдущего месяца. Как отмечают в УАИБ, уже полгода подряд сектор закрытых фондов демонстрирует лучший результат по росту стоимости чистых активов.