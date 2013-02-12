Прошлая неделя вернула фондовые рынки в состояние неопределенности - эксперты

Прошедшая неделя вернула фондовые рынки в состояние неопределенности, и волатильность ведущих индексов была высокой.

Об этом сообщают аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

Они отмечают, что «по результату минувшей недели многие индексы ведущих торговых площадок показали падение. Снова напомнили о себе периферийные страны Европы». Усиление политических проблем в Италии и Испании привело к увеличению доходности гособлигаций этих стран. В Испании оппозиция призывает премьер-министра Испании Мариано Рахоя уйти в отставку на фоне обвинений в коррупции. В Италии растет популярность коалиции экс-премьера Сильвио Берлускони накануне парламентских выборов 24-25 февраля, что указывает на неудовлетворенность граждан текущей политикой бюджетных ограничений, проводимой кабинетом Марио Монти.

Аналитики напоминают, что на прошедшей неделе главы государств ЕС снова вернулись к вопросу бюджета на 2014-2020 годы. Переговоры по этому вопросу уже долгое время находятся в тупике, так как представителям разных государств трудно найти компромисс в вопросе внедрения бюджетной экономии, которая необходима в текущих экономических условиях.

По мнению аналитиков, «на фоне турбулентных политических новостей поступило несколько обнадеживающих экономических показателей. Эксперты уже более уверенно заговорили о признаках восстановления европейской экономики». Итоговое значение сводного индекса менеджеров еврозоны (PMI) в январе 2013 года превысило ожидания. Несмотря на долговой кризис в странах еврозоны, экспорт Германии в 2012 году увеличился на 3,2% до рекордных 1,1 трлн евро.

Как считают аналитики, центральным событием текущей недели будет встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран «Группы двадцати» (G-20), которое состоится в Москве 15-16 февраля. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться так называемые валютные войны, к которым прибегают страны в попытке девальвировать свою валюту с целью усиления экспортных позиций страны.

По словам аналитиков, «уже вторую неделю подряд украинский рынок акций пытается выйти из летаргического состояния». По итогам торгов во вторник, 5 февраля, индекс Украинской биржи увеличился на 6,7%, обновив максимум с сентября прошлого года. Рост индекса в этот день произошел в результате разгона котировок акций «Укрнафты», которые в этот день взлетели на 46%.

Аналитики отмечают, что на следующий день котировки «Укрнафты» стремительно обвалились, потом несколько отросли. В последующие дни цена акции последовательно снижалась, и по итогам торгов в пятницу остановилась на отметке 156,30 грн, показав недельный рост всего лишь на 2,5%. Видя аномальную динамику акции, руководство Украинской биржи в течение недели несколько раз приостанавливало торги по «Укрнафте».

Объемы торгов на Украинской бирже заметно увеличились в дни активной торговли акциями «Укрнафты». Текущая неделя должна показать, удалось ли в результате игры с бумагами данной компании хоть немного возродить интерес к украинскому рынку акций, считают аналитики.