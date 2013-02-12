Объем торгов на бирже «Перспектива» за неделю вырос в 2,4 раза

Объем торгов на фондовой бирже «Перспектива» за прошлую неделю вырос в 2,4 раза – до 5,4 млрд грн, при этом с начала года объем торгов на бирже составил 28 млрд 90 млн грн сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили в пресс-службе, биржа «Перспектива» заняла первое место по объему торгов с начала года с долей общего биржевого оборота 81%.

Наибольший объем торгов на прошлой неделе был зафиксирован с государственными облигациями Украины (4,9 млрд грн, или 90,73% от общего объема), со срочными контрактами (291,7 млн грн, или 5,40%) и облигациями предприятий (187 млн грн, или 3,46%).

По состоянию на 8 февраля 2013 года количество ценных бумаг и других финансовых инструментов в биржевом списке «Перспективы» составило 427 (на 11,5% больше, чем на начало года). Из них 112 - 1-го уровня листинга, 46 - 2-го уровня листинга, 269 - внелистинговые.

Количество членов ФБ «Перспектива» по состоянию на 8 февраля 2013 г. - 123 торговцев ценными бумагами.