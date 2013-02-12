Индекс Украинской биржи снизился на 1,02%, индекс ПФТС - на 0,3%
17:56, 12 февраля 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 12 февраля, снизился на 1,02% – до 1017,55 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 92 млн грн, из них на фондовом рынке – 66,4 млн грн, на срочном рынке – 25,7 млн грн.
Лидером снижения стали ценные бумаги "Укрнафты" (-4,86%). Снизились также акции «Райффазен Банка Аваль» (-1,68%), «Центрэнерго» (-1,65%), «Мотор Сич» (-1,44%).
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,3% – до 359 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 240,4 млн грн.
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