Индекс Украинской биржи снизился на 1,02%, индекс ПФТС - на 0,3%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 12 февраля, снизился на 1,02% – до 1017,55 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 92 млн грн, из них на фондовом рынке – 66,4 млн грн, на срочном рынке – 25,7 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги "Укрнафты" (-4,86%). Снизились также акции «Райффазен Банка Аваль» (-1,68%), «Центрэнерго» (-1,65%), «Мотор Сич» (-1,44%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,3% – до 359 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 240,4 млн грн.