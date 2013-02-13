НКЦБФР будет обнародовать биржевой курс акций в своей системе раскрытия информации

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) будет обнародовать биржевой курс и последнюю текущую цену ценных бумаг в своей системе раскрытия информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, об этом говорится в утвержденном НКЦБФР Порядке представления и размещения информации торговцами ценных бумаг и фондовыми биржами в общедоступной информационной базе данных комиссии. Как сообщили в комиссии, речь идет о размещении в базе данных информации о биржевом курсе и цене ценных бумаг, котирующихся на всех без исключения действующих в Украине фондовых биржах.

Как отметили в НКЦБФР, указанные изменения были разработаны в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно дальнейшего усовершенствования администрирования налогов и сборов.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2012 г. Верховная Рада предыдущего созыва внесла изменения в налоговое законодательство в отношении налогообложения операций на фондовом рынке. В соответствии с этими изменениями на внебиржевые операции с ценными бумагами предлагается ввести налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. При этом биржевые операции с государственными и муниципальными ценными бумагами, с целевыми облигациями, с инвестиционными сертификатами, с сертификатами фондов операций с недвижимостью, с целевыми облигациями от этого налога освобождены.

С критикой этих новаций выступили работающие на рынке профессиональные организации, включая Ассоциацию украинских банков и Украинскую ассоциацию инвестиционного бизнеса.

Вместе с тем, новоназначенный министр доходов и сборов Александр Клименко выражал уверенность, что принятие закона об акцизе на операции с ценными бумагами не приведет к дополнительной нагрузке на реальный сектор экономики, а очистит рынок от «мусорных бумаг» и подтолкнет его к цивилизованным условиям работы.

29 декабря Президент Украины подписал закон, и его положения вступили в силу с 1 января 2013 года.