Украинский рынок акций пока не способен продолжить рост - эксперты

Украинский рынок акций пока не способен продолжить рост, колеблясь около отметки в 1000 пунктов.

Об этом говорится в аналитическом отчете компании по управлению активами "Кинто", которым располагает агентство.

Как отмечается в отчете, вчерашнее падение индекса на 1% задело большинство акций, выросли только "Укрсоцбанк" и Авдеевский коксохимический завод, тогда как акции "Мотор Сичи", "Раййфайзен Банка Аваль", "Центрэнерго", "Азовстали", "Укрнафты" упали ниже остального рынка. Как отмечается в отчете, сегодня мировые рынки продолжат торговаться без значительных информационных поводов. Украинский рынок может начать двигаться более динамично, особенно в отдельных акциях, компании начнут публиковать финансовые результаты.

Напомним, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 12 февраля, снизился на 1,02% – до 1017,55 пункта. Общий объем торгов на Украинской бирже составил 92 млн грн, из них на фондовом рынке – 66,4 млн грн, на срочном рынке – 25,7 млн грн.