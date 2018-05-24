Рейтинги "большой тройки" выведут из моды

Вокруг «большой тройки» рейтинговых агентств снова разгорелся скандал. И если США удастся подтвердить несостоятельность этих международных аудиторов, то велика вероятность изменения правил их работы до полного реформирования данной сферы. Украина не сможет остаться в стороне от рейтинговой истории - для инвесторов, которые вкладывают средства в любую страну, ключевыми являются именно суверенные и муниципальные оценки. Их наша страна заказывает, следуя «моде», как раз у опальной тройки.

«Рейтинговое» дежавю

Департамент юстиции США нашел виновника кризиса – подал иск против рейтингового агентства Standard and Poor's. Его обвиняют в завышение рейтингов ипотечных облигаций, что могло спровоцировать финансовый обвал в 2007 году.

S&P считает, что «иск не содержит абсолютно никакой фактической или юридической аргументации. Утверждения, что рейтинги S&P основывались на коммерческом интересе, а не на доброй воле, неверны». Кстати, Департамент юстиции и S&P пытались прийти к мировому соглашению на протяжении четырех месяцев – до обращения в суд. Теперь от S&P требуют порядка 5 млрд долл. компенсации, а также признать ошибки. Последнее, конечно, сильно бы ударило по репутации агентства, на что оно и не решилось.

Но скандал на этом не закончился, он только стал накручивать обороты. По подозрению все в тех же «ипотечных» махинациях генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман начал проверку в целом «большой тройки» рейтинговых агентств - S&P, Moody's и Fitch. Вместе с тем, в мае S&P и Moody's предстоит ответить в суде по иску Abu Dhabi Commercial Bank и ряда институциональных инвесторов, понесших убытки в ходе кризиса и обвиняющих в этом рейтинговые агентства. Кроме того, собственную проверку в отношении S&P и Moody's ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

По соглашению с генпрокурором от 2008 года агентства должны были внести изменения в системы своей оценки и получения оплаты за нее. Если будут выявлены какие-либо нарушения договора, то агентства привлекут к суду. Правда, «оценщики» в США находятся под защитой первой поправки Конституции относительно свободы высказываний. Согласно Основному закону страны - оценки агентств являются лишь их мнением.

Описанное - вторая волна проблем для рейтинговых агентств. В 2011 году, в разгар кризиса в Евросоюзе, их обвинили в том, что прогнозы и оценки делаются в интересах крупных инвесторов и зачастую не соответствуют действительности, то есть, в развинчивании напряжения на основных торговых площадках.

ЕС на фоне критического снижения рейтингов проблемных стран даже призадумался о создании европейского агентства. Говорилось об иных принципах его работы, чем у «аудиторов» с американской пропиской. Якобы оплачивать присвоение рейтингов будут сами инвесторы, а не эмитенты (услуги международных агентств обходятся эмитентам в 30-100 тысяч долларов). Тогда глава Минфина Германии Вольфганг Шойбле амбициозно заявил: «Мы должны разрушить олигополию рейтинговых агентств». Но пока обещанное не сбылось. Все, видимо, разрешилось «мировой».

И хотя акции агентств (можно тоже сказать и об их репутации) на негативных сообщениях падают, компании не собираются отказываться от их услуг. Они просто сократили число своих оценщиков до минимума. Причина – предприятия, имея в портфеле выводы международного «аудитора», могут быстрее выйти на международный уровень заимствования.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, отмечает, что до кризиса 2008-2009 годов оценке рейтинговых агентств верили безапелляционно. «Существовало много финансовых инструкций, где указывалось, что покупка любых активов, которые имеют рейтинговую оценку, не носит рисковый характер. Кстати, согласно украинскому законодательству, лайфовые страховщики и негосударственные пенсионные фонды имеют право размещать депозиты только в тех банках, которые имеют рейтинг. Но первая волна кризиса продемонстрировала, что рейтинговые агентства не всегда правильно оценивают риски. Как результат, инвесторы просто не доверяют их оценке», - поясняет эксперт.

По его мнению, «давно назрела необходимость реформирования международных рейтинговые агентств – нужно чтобы они несли ответственность за достоверность своих оценок. Без этого вопрос доверия к ним будет постоянно подниматься на международном финансовом рынке».

Диляра Мустафаева, эксперт Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), считает, что не совсем правильно говорить, что рейтинги сами по себе могут спровоцировать какие– то критические ситуации. «Хотя, безусловно, определенное влияния на развитие событий они оказать могут. Возможно возникновение 2 вариантов критических ситуаций: потери инвесторов, вызванные слишком оптимистичной оценкой перспектив погашения долговых инструментов, как это случилось с ипотечными ценными бумагами в США, а также ухудшение финансового состояния заемщика вследствие снижения к нему доверия после понижения его кредитных рейтингов», - отмечает эксперт.

По ее словам, как и любые другие инструменты оценки, рейтинги не являются совершенством и истиной последней инстанции. Они представляют собой независимое мнение профессиональных аналитиков, основанное на имеющихся у них данных. Естественно, это мнение имеет долю субъективизма, так как ни одна математическая модель не может учесть все существующие нюансы и возможные варианты развития событий. Любой рейтинг имеет некую «погрешность» - невозможно точно предугадать, как поведет себя тот или иной заемщик в определенной ситуации. «Иногда, даже имея финансовую возможность рассчитаться по обязательствам, некоторые компании принимают для себя решение этого не делать. Именно поэтому любой из уровней рейтингов, даже самый высокий, все равно допускает возможность некоторого процента дефолта, просто этот процент будет ниже, чем у рейтингов спекулятивной категории. С другой стороны, не исключены, конечно, и погрешности, связанные с несовершенством методологии или программного обеспечения для расчета финансовых показателей, как это произошло, например, с агентством Standard&Poor's . Это не значит, что рейтингам нельзя доверять в принципе, а только еще раз подчеркивает необходимость постоянного совершенствования методологии для учета быстро меняющихся экономических тенденций, а также демонстрирует, что нельзя решение о присвоении уровня рейтинга принимать без проникновения в «суть вещей», основываясь исключительно на расчетных показателях», - подчеркивает эксперт.

Нельзя не отметить, что падение корпоративного рейтинга всегда идет вдогонку за суверенным показателем страны. Поэтому, основную претензию следует предъявлять правительствам любого государства, пострадавшего от рейтинговой «отметки», то есть, к принципам его экономической деятельности. Но на сегодня, в виду сложившейся вокруг рейтинговых агентств ситуации и полного замораживания вследствие кризиса рынка кредитования, компании, отказавшиеся от услуг «оценщиков», вполне могут рассчитывать на внимание инвесторов, которые отныне отдают предпочтение собственному мнению и лично выясненным данным.

«Кризис очень много поднял на поверхность проблем с оценкой «большой тройки». В отдельных случаях явно прослеживалось желание получить немалый гонорар от эмитента, при этом реальная оценка объекта инвестиции была на минимуме внимания», - считает Охрименко.

По мнению Мустафаевой, «инвесторы не должны полностью самоустраняться от собственного анализа рисков, полагаясь исключительно на рейтинги. Все рейтинговые агентства обязательно указывают в своих отчетах, что рейтинг является лишь экспертным мнением агентства и его нельзя рассматривать в качестве рекомендации для заключения каких-либо сделок.

Присутствует и другая ситуация, когда агентства обвиняют в усугублении кризиса и ухудшении платежеспособности ряда компаний или стран (при снижении суверенных рейтингов). Здесь надо понимать, что уровень и динамика кредитных рейтингов, в том числе, их понижение или негативные прогнозы, являются только отражением уже существующих негативных тенденций, а не их первопричиной.

Естественно, при понижении рейтингов доверие к заемщику снижается, и кредиторы могут потребовать досрочного возврата долгов, что усугубит ситуацию. Поэтому на рейтинговых агентствах лежит огромная ответственность, все их решения должны быть продуманными и взвешенными. Нельзя умалчивать о существующих негативных тенденциях, несущих реальную угрозу выполнения обязательств, так как это повышает риски инвесторов. Но в то же время нужно очень тщательно анализировать ситуацию и не допускать чрезмерной волатильности рейтингов, когда любое событие (даже не несущее глобальных последствий) приводит к изменению рейтинга. Такие «шараханья» только создают панику на рынке».

Украина – не белая ворона

Украина не осталась в стороне от рейтинговых скандалов. «Кризис в конце 2008 года тоже во многом был связан с рейтингами международных агентств, они начали резко снижать свою оценку, что вызвало панику среди зарубежных инвесторов и только усугубило ситуацию в стране. Они в отдельных случаях явно не понимали специфики украинской экономики и обнародовали ошибочные мнение, базируя свои расчеты на основании учебников по теории экономики, нежели на практике украинской экономики», - считает Охрименко.

Хотя, совершенно ясно, что ни одна организация не в состоянии сделать качественный прогноз даже на среднесрочную перспективу. То есть, рейтинговые агентства являются заложниками ситуации. Но при негативной оценке страны и компании начинают отказываться от их услуг, что произошло и в Украине.

Начало 2009 года ознаменовалось дружной реакцией финучреждений отторжения по отношению к ведущим международным рейтинговым агентствам – сразу три банка в течение месяца заявили о прекращении сотрудничества с Fitch. «Первоотказниками» стали банки «Надра», «Родовид Банк» и «Кредит-Днепр».

Затем последовал «штиль» в экономике, подтверждающийся лишь официальной статистикой. Его сменила реальная стагнация. Соответственно, чередой посыпались как суверенные рейтинги Украины, так и остальных отечественных эмитентов – крупных компаний и банков. Но резкой критики рейтинговых агентств не последовало. В принципе, к их заключениям придраться было невозможно, хотя они и были резкими.

Произошедшие – принцип оценки: понижается страновой потолок, падает рейтинг заемщика. Можно, конечно, предположить, что кое-кто откажется от услуг оценщика. К примеру, в конце прошлого года так поступили Донецкая и Днепропетровская области. Не понятен только смысл произошедшего, если регионы, кроме АР Крым, не берут в займы и не выпускают облигации. Спрашивается, зачем им рейтинговое мнение. Такой услугой пользуются крупные города. Зная, что услуги агентств не оплачиваются бюджетными средствами, можно предположить, что главы регионов посчитали такие затраты лишними.

Согласно прогнозам рейтинговых агентств, падение украинских показателей продолжится. А это может спровоцировать появление новых отказников от услуг оценщиков.

Мустафаева подчеркивает, что "пока достойной альтернативы агентствам с точки зрения информирования широкой аудитории нет. Помимо наличия высококвалифицированных специалистов и отработанных методик, преимущества агентств в том, что в процессе анализа они, в том числе, используют информацию, которой нет в публичном доступе. Но каждый инвестор волен сам решать для себя вопрос - доверять исключительно рейтингам, проводить собственную оценку, либо использовать при принятии решения несколько источников информации".

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, считает, что «несмотря ни на что, оценка рейтинговых агентств очень важна для рынка, к их мнению прислушиваются. Более того, опыта в оценке кредитоспособности стран и заемщиков у других организаций просто нет. Поэтому, «оценщики» являются важной составляющей сферы мировых финансов. Инвесторы, когда рассматривают возможности для инвестиций в разных странах, обязательно изучают страновые рейтинги и, если у государства рейтинг ниже инвестиционного, шансы на вложения очень низки. Аналогичное происходит, когда стоит вопрос инвестиций в отдельные компании. Тем не менее, становится понятным, что необходимо вносить изменения в деятельность этих агентств, менять порядок и регламент их работы».

Таким образом, впереди вполне вероятно реформирование рейтинговой сферы. Но, к сожалению, состояние экономики, в частности, Украины, от этого не изменится.

Нана Черная (УНИАН)