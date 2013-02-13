Индекс Украинской биржи в среду снизился на 1,24%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 13 февраля, снизился на 1,24% – до 1003,59 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 44,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,7 млн грн, на срочном рынке – 21,8 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (-3,60%). Снизились также акции Алчевского меткомбината (-1,88%), «Мотор Сичи» (-1,75%), Авдеевского коксохима (-1,66%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,03% – до 358,90 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 547 млн грн.