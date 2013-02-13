Торги на Украинской бирже в среду были волатильными - эксперт

Торги на Украинской бирже в среду, 13 февраля, проходили волатильно и завершились на отрицательной территории.

Об этом сказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее информации, главной движущей силой снижения украинского рынка в среду стали акции «Укрсоцбанка» и «Мотор Сичи».

Аналитик сообщила, что «на зарубежных площадках в течение дня возобладали оптимистичные настроения. В первой половине дня инвесторы в большей степени были настроены на продажи. Позитивная на первый взгляд речь Барака Обамы не смогла стать драйвером к покупкам, игроки предпочли частичную фиксацию прибыли. Однако публикация неплохой статистики смогла изменить ситуацию».

По словам Я.Лаврик, в первой половине дня вышли неожиданно сильные данные по промпроизводству в еврозоне: соответствующий показатель неожиданно вырос на 0,7%. Данные стали позитивным сигналом для рынков в преддверии публикации ВВП еврозоны. Ожидается, что в 4-м квартале 2012 года экономика еврозоны сократилась на 0,4% и вошла в рецессию. Показатель будет опубликован завтра. Кроме того, в четверг выйдут данные по экономическому росту в основных европейских странах.

Аналитик также отметила, что во второй половине сессии в среду вышли данные по розничным продажам в США. Показатель, как и прогнозировалось, повысился на 0,1%; без учета продаж автомобилей – на 0,2%, что оказалось лучше ожиданий. Статистика оказала поддержку фондовым индикаторам.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 13 февраля, упал на 1,24% – до 1003,59 пункта. Общий объем торгов составил 44,5 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,03% – до 358,90 пункта. Общий объем торгов составил 547 млн грн.