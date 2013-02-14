Динамика украинского рынка акций зависит всего от нескольких крупных игроков - эксперты

Украинский фондовый рынок, учитывая его низкую ликвидность, является слишком уязвимым, и его динамика зависит всего от нескольких крупных игроков.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они полагают, что резкое падение индекса Украинской биржи в среду, 13 февраля, могло быть вызвано фиксацией прибыли одним из крупных участников торгов. Падение UX усилилось в последний час торгов, хотя внешний фон оставался умеренно-позитивным. Объемы торгов снизились втрое в сравнении с прошлой неделей. В лидерах падения оказались «Мотор Сич» (-1,75%) и «Укрсоцбанк» (-3,6%).

По словам аналитиков, украинский рынок стальной продукции подает слабые надежды на восстановление. После роста выпуска стали в январе (+1%) металлурги планируют и дальше наращивать ее выпуск в феврале-марте. По данным 10-ти дней февраля также наблюдается рост. Однако спрос остается неустойчивым, ценовая ситуация - неопределенной.

Как отмечают аналитики, ведущие мировые индексы в среду продемонстрировали умеренный рост. В своей речи президент США Барак Обама призвал принять необходимые меря для стимулирования экономического роста. В частности, решено снизить, либо полностью убрать торговые барьеры между США и Европой. По макростатистике, рост розничных продаж в США (+0,1%) оказался в рамках ожиданий. В Европе рост промпроизводства в декабре составил 0,7%, что оказалось лучше прогноза (+0,2%).

По информации аналитиков, в четверг основным событием в Европе будет публикация предварительного ВВП за четвертый квартал 23012 года. Согласно консенсус-прогнозу его снижение составило 0,4%. При этом, по уже опубликованным данным, ВВП Германии снизился ниже прогнозов (-0,5%) – на 0,6%, Франции – на 0,3%. Падение ВВП Германии оказалось самым сильным за 3 года.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 13 февраля, упал на 1,24% – до 1003,59 пункта. Общий объем торгов составил 44,5 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,03% – до 358,90 пункта. Общий объем торгов составил 547 млн грн.