Акции McDonald's обвалилсь из-за Обамы - хочет поднять "минималку" до 9 долларов в час

Стоимость акций американских фастфудов, таких как McDonald's и Burger King, упала на фоне предложения президента США Барака Обамы повысить минимальную заработную плату до 9 долл. в час.

Акции McDonald's упали более чем на 1,5%, до 94 долл. Бумаги Buffalo Wild Wings подешевели на 4,52 долл., до 76,55 долл., пишет The New York Times. Акции других сетей фастфуда, Burger King и Wendy's, также упали — на 0,5% и 0,6%, соответственно.

McDonald's и франшизы ресторана не раскрывают размер зарплаты своих работников. Другие ресторанные сети, например Wendy's Co. и Jack in the Box Inc., выделяют деньги на лоббирование против увеличения минимальной зарплаты.

Давление на стоимость акций оказывает предложение Обамы повысить минимальную зарплату, заявил The Huffington Post старший аналитик S&P Говард Сильверблатт.

«Я не могу сказать, что есть тенденция», — в то же время отметил он.

По его словам, более высокий минимальный размер оплаты труда, «несомненно, понизит прибыль. А это означает, что акционеры получат меньше денег».

Он добавил, что рестораны быстрого питания, вероятно, попытаются обойти расходы на увеличение зарплат за счет повышения цен в меню, передает Газета.RU.

В среду Обама выступил с ежегодным посланием к конгрессу «О состоянии страны». Обама отметил, что ключевой задачей США является увеличение численности среднего класса, на плечах которого держится американская экономика. Он предложил увеличить минимальную заработную плату с $7,25 до $9 в час. Это поднимет доходы 15 миллионов американцев. Предполагается, что руководители компаний поддержат такой шаг.