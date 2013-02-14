Ценным бумагам украинских эмитентов открывают путь на иностранные биржи

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила Порядок предоставления разрешения на размещение и обращение ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, такое решение было принято на заседании регулятора, которое состоялось 12 февраля т.г.

В частности, данный порядок должен урегулировать выдачу разрешения на размещение и обращение ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины, определить перечень документов, предоставляемых компаниями в комиссию, и регламентировать требования регулятора к данным предприятиям.

По словам директора департамента корпоративного управления и корпоративных финансов НКЦБФР Аллы Папаики, соответствующее решение позволит украинским эмитентам размещать свои ценные бумаги за пределами Украины, что даст возможность отечественным эмитентам получить дополнительные финансовые ресурсы с помощью инструментов фондового рынка.

В ближайшее время порядок будет размещен на официальном сайте комиссии.