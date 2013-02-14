Собрание акционеров ММК им. Ильича избрало Metinvest B.V. единоличным членом набсовета

Общее собрание акционеров Мариупольского металлургического комбината имени Ильича провело изменение в наблюдательном совете предприятия и единоличным членом набсовета избрало компанию Metinvest B.V.

Соответствующее решение принято 14 февраля, говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, 15 февраля 2013 года единоличным членом наблюдательного совета станет MЕТИНВЕСТ Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), размер пакета акций компании в ММК им. Ильича составляет 9236099600 шт., а их доля в общем количестве голосующих акций составляет 74,65771%.

При этом сообщается, что были освобождены от исполнения своих обязанностей председатель набсовета Юрий Чентуков и шесть членов набсовета.

Компания объяснила изменения в органах управления ММК им. Ильича - оптимизацией корпоративного управления группы «Метинвест» и приведением процессов управления к единым стандартам.

"На протяжении 2012 года аналогичные решения об изменениях в составе наблюдательных советов были приняты акционерами ряда других предприятий", - отметили в компании Метинвест.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году «Метинвест» намерен инвестировать 119,4 млн грн на природоохранные цели Мариупольского меткомбината им. Ильича.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест». Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

В 2012 году ММК им. Ильича сократил производство проката на 17% - до 4,329 млн тонн.