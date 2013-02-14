Фондовый рынок потерял импульс роста - эксперты

Украинский фондовый рынок потерял импульс роста, а инвесторы и трейдеры заняли выжидательную позицию.

Об этом говорится в аналитическом отчете компании по управлению активами "Кинто", текстом котрого располагает УНИАН.

Согласно отчету, украинский рынок вчера отметился широким падением, все эмитенты индексной корзины снизились. "Спекуляции в "Укрнафте" утихли, и объем торгов по этой акции снизился до менее чем 1 млн грн в день вторую торговую сессию подряд. Другие еще недавно «горячие» акции – "Райффайзен Банка Аваль", "Мотор Сичи", "Укрсоцбанка" – также корректировались на умеренных объемах", - отмечают в компании.

По информации "Кинто", хотя на мировых рынках рост все еще продолжается, "появляется все большее ощущение того, что он происходит по инерции". По словам аналитиков, европейские рынки не смогли быстро восстановиться после падения на прошлой неделе и очень медленно идут вверх. "Это проявление слабости и потери драйвера роста. Обычно, если коррекция происходит в пределах восходящего тренда, послекорекционный поход вверх бывает очень резким и сильным, а сейчас он слабый и вялый", – отмечается в отчете.

В компании также сообщили, что единственным рынком, который торгуется на максимумах, является американский. "Однако и там проявляется серьезное насыщение ралли", – отметили в "Кинто".

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 12 февраля, снизился на 1,02% – до 1017,55 пункта. На торгах 14 февраля на рынке также продолжилось снижение – индекс UX опустился ниже уровня в 1000 пунктов.

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