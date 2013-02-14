Украинский фондовый рынок продолжает падать. UX снова ниже 1000 пунктов

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 14 февраля, снизился на 1,56% – до 987,92 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 77,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 40,2 млн грн, на срочном рынке – 37 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (-2,27%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,29% – до 354,28 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 41 млн грн.

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