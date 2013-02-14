НКЦБФР обжалует решение суда по иску «Тройки Диалог Украина»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в десятидневный срок обжалует решение Окружного административного суда Киева, удовлетворившего иск инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», которым было признано незаконным постановление комиссии в отношении данной компании, сообщили УНИАН в пресс-службе НКЦБФР.

«Комиссия, отстаивая интересы государства и инвесторов, руководствуясь принципами справедливости и необходимости борьбы с манипулированием, будучи уверенной в корректности своего решения относительно "Тройки Диалог", в течение 10 дней подаст апелляционный иск», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в среду, 13 февраля, Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск инвесткомпании "Тройка Диалог Украина" и признал незаконным постановление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в отношении компании о правонарушении и манипулировании на рынке ценных бумаг.

Как сообщал УНИАН, НКЦБФР оштрафовала инвестиционную компанию «Тройка Диалог» на 170 тыс. грн за манипулирование ценами на фондовом рынке.

«Комиссия всесторонне изучила ситуацию, имевшую место на Украинской бирже 15 марта 2012 года, провела необходимые действия, детальную проверку и анализ, что позволило установить факт манипулирования ценами и осуществить правоприменение к данной компании», - отметил член НКЦБФР Анатолий Амелин.

Напомним, в середине декабря 2012 года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку возбудила дело в отношении компании «Тройка Диалог» за манипулирование ценами на фондовом рынке, поскольку факты манипуляции были выявлены регулятором при проверке экспирации фьючерса на индекс Украинской биржи.