Московская биржа проводит IPO на 15 млрд рублей. Книга заявок переподписана вдвое

Цена размещения акций Московской биржи в рамках IPO определена в размере 55 рублей за акцию, объем размещения - 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении биржи, передает ПРАЙМ.

"С учетом указанной цены размещения рыночная капитализация Московской биржи на момент начала торгов составит около 126,9 миллиарда рублей (приблизительно 4,2 миллиарда долларов США). Совокупный объем размещения составляет 15 миллиардов рублей (при условии, что в течение стабилизационного периода никакие акции не будут выкуплены с рынка)", - говорится в сообщении.

Книга заявок закрылась в 19.00 14 февраля. Первоначально ценовой диапазон в рамках IPO составлял 55-63 рубля за акцию, в четверг он был сужен до 55-57 рублей.