Украинский фондовый рынок в январе находился под влиянием позитива мировых бирж - НБУ

Индексы отечественного фондового рынка на протяжении января находились под влиянием преимущественно позитивной динамики мировых фондовых рынков, а также снижения на Лондонской бирже металлов цены стальной заготовки на 1,9%.

Об этом говорится в аналитическом отчете по фондовому рынку Национального банка Украины, которым располагает агентство.

Среди позитивных внутренних новостей в НБУ также назвали получение Украиной от ЕС второго транша на сумму 28,14 млн евро в рамках договора по финансированию программы Поддержки внедрения Энергетической стратегии Украины, а также подписание 24 января договора о распределении продукции между Украиной и нидерландской корпорацией "Royal Dutch Shell" по добыче сланцевого газа.

Среди новостей, имеющих негативное влияние на рынок в январе, в НБУ также назвали снижение Европейским банком реконструкции и развития оценки роста экономики Украины в 2013 году с 2,5% до 1% из-за замедления промышленного производства в декабре 2012 года.