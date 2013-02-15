Объем торгов на ПФТС за январь уменьшился на 56% - до 2,5 млрд грн

Объем торгов на фондовой бирже ПФТС за январь т.г. уменьшился по сравнению с декабрем почти на 56% и составил 2,5 млрд грн, говорится в отчете Национального банка Украины, которым располагает УНИАН.

В структуре торгов на ПФТС доля торгов ОВГЗ уменьшилась до 46,9% (63,9% в декабре), однако осталась крупнейшей среди всех; доля торгов корпоративными облигациями выросла почти вдвое и составила 46,1% (25,7% в декабре) за счет размещения облигаций ООО «Дружба Нова» (101 млн грн) и «Капитал Экспресс» (на 222 млн грн). Доля торгов акциями составила 5,0% (8,7% в декабре); другими ценными бумагами (в январе размещались только инвестиционные сертификаты) - составляла 2,1% (1,7% в декабре).

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