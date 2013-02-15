Российский акционер ПФТС и «Украинской биржи» привлек 498,2 млн долл. в результате IPO

«Московская биржа ММВБ-РТС», мажоритарный акционер ведущих украинских фондовых бирж - ПФТС и «Украинская биржа», привлекла в рамках первичного публичного размещения (IPO) около 30% своих акций 15,0 млрд российских рублей (498,2 млн долл.), говорится в сообщении эмитента.

Цена размещения одной акции биржи составила 55 рублей, что соответствует нижней границе ранее объявленного ценового диапазона.

Биржа сообщает, что из привлеченной суммы акции на 9 млрд рублей были проданы существующими акционерами через компанию MICEX Cyprus Ltd и акции на сумму 6 млрд рублей были реализованы ООО "ММВБ-Финанс".

Торги акциями «Московской биржи» начались в пятницу, 15 февраля, на собственной биржевой торговой площадке под кодом MOEX.

Рыночная капитализация биржи на момент начала торгов составляла 126,9 млрд рублей (около 4,2 млрд долл.).

В перечень организаторов размещения вошли Credit Suisse, J.P. Morgan, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank.

Финансовые источники сообщают, что новыми акционерами «Московской биржи», в частности, стали Российский фонд прямых инвестиций и китайский суверенный фонд China Investment Corp.

"Разместив свои акции исключительно в России, «Московская биржа» не только установила рекорд среди локальных IPO, но и сделала важный шаг как в своем корпоративном развитии, так и в расширении перспектив российского финансового рынка», - цитирует пресс-релиз председателя правления биржи Александра Афанасьева.

«Московская биржа ММВБ-РТС» владеет 50%+1 акций ПФТС и 43% акций "Украинской биржи".