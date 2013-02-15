Минфин 19 февраля проведет ОВГЗ-аукцион

Министерство финансов Украины объявило о проведении аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 февраля.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как и планировалось, на аукционе 19 февраля инвесторам будут предложены стандартные гривневые ОВГЗ со сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет, а также номинированные в валюте гособлигации со сроком обращения 2 и 3 года.

Как сообщал УНИАН, Минфин 12 февраля привлек в госбюджет 92,013 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Минфин в феврале 2013 года планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ.

Согласно графику на текущий месяц, ОВГЗ-аукционы планируется провести 5, 12, 19 и 26 февраля.

Справка УНИАН. По состоянию на 15 февраля объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 199,863 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 116,869 млрд грн, в собственности банков - 69,200 млрд грн, нерезидентов - 4,984 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.