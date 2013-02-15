Украинский фондовый рынок в пятницу снова снизился
18:46, 15 февраля 2013Фондовый рынок
0
Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 15 февраля, снизился на 0,06% – до 990,67 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 63,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 23 млн грн, на срочном рынке – 40,3 млн грн.
Лидером снижения стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (-2,27%).
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,51% – до 348,93 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 52,4 млн грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter