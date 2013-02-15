Украинский фондовый рынок в пятницу снова снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 15 февраля, снизился на 0,06% – до 990,67 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 63,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 23 млн грн, на срочном рынке – 40,3 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (-2,27%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,51% – до 348,93 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 52,4 млн грн.