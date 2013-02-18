Минэнерго создало рабочую группу по приватизации угольных шахт

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу по координации мероприятий по подготовке к приватизации угледобывающих предприятий.

Об этом говорится в приказе Минэнерго №55 от 12 февраля 2013 года.

Согласно документу, руководителем рабочей группы назначен первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Попович.

Также в документе отмечается, что рабочая группа должна обеспечить координацию мероприятий по осуществлению государственными угледобывающими предприятиями предприватизационной подготовки, формированию государственными угледобывающими предприятиями надлежащих документов относительно объектов, которые готовятся к приватизации и подлежат передаче в государственные органы приватизации.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности определило 13 угольных предприятий, руководители которых должны не позднее 3 марта 2013 года провести предприватизационную подготовку вверенных им объектов государственной собственности, подлежащих приватизации.

Согласно приказу, в число таких предприятий входят «Волыньуголь», «Донецкая энергетическая компания», «Макеевуголь», «Красноармейскуголь», «Артемуголь», «Львовуголь», «Орджоникидзеуголь», «Шахтерскантрацит», «Торезантрацит», «Снежноеантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь», «Донбассантрацит».

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.