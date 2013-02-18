WIG-Ukraine закончил прошлую неделю 1,7% ростом

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine за прошедшие пять торговых сессий, несмотря на падение большинства основных индикаторов польского рынка, поднялся на 1,67%, закрывшись на уровне 699,68 пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские "голубые фишки", в число которых входит украинский Kernel, потеряли на прошлой неделе 1,1% на фоне 0,8% минуса всего рынка.

Национальный индикатор польских компаний WIG-Poland cнизился на 0,9% на фоне 0,35% плюса индекса компаний из Центральной и Восточной Европы WIG-CEE.

В то же время из одиннадцати украинских компаний на прошлой неделе подорожали бумаги только трех, среди которых крупнейшие компании из Украины на ВФБ - Kernel и Astarta. За последние пять сессий их бумаги поднялись в цене почти на 4%.

На более чем 1% подорожали акции Industrial Milk Company, которая на прошлой неделе объявила о завершении крупнейшей с момента дебюта сделки по увеличению своих активов.

Остальные компании, кроме сохранивших свою цену на уровне предыдущей недели Sadovaya Group и Westa, подешевели на 0,08-8,7%.

Лидером падения стали бумаги агропромышленного Agrotona, а среди наиболее подешевевших фирм оказались KSG Agro (-5,7%) и Ovostar Union (-3,4%).

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine, который 1 февраля впервые с мая прошлого года закрылся выше 700 пунктов, потерял за первую неделю торгов текущего месяца 2,5%.

За январь индекс вырос почти на 8%.

Справка УНИАН. Украинский индекс закончил прошлый год 8,5% минусом на фоне более 20% роста основных индикаторов польского фондового рынка, и на конец года дороже, чем в его начале, стоили акции только 4 компаний из Украины.

В прошлом году WIG-Ukraine достиг своего максимального значения в июне - 831 пункт, а исторический минимум - 592 пункта в мае.

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