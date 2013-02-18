Украинский фондовый рынок начал неделю снижением - индекс украинских акций UX снизился на 0,94% - до 981,34 пункта, сообщает сайт биржи.

Среди лидеров снижения акции "Укрнафты" (-2,26%), Алчевского меткомбината (-1,93%), "Центрэнерго" (-1,51%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 5 млн грн при общем объеме торгов в 19,3 млн грн.

Индекс фондовой биржи ПФТС незначительно повысился, на 0,09% - до 349,25 пункта.

В то же время на европейских фондовых рынках в понедельник наблюдается разнонаправленная динамика. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,06%, немецкий DAX повысился на 0,10%, французский CAC-40 снизился на 0,35%.