Украинский фондовый рынок начал неделю снижением
13:51, 18 февраля 2013Фондовый рынок
0
Украинский фондовый рынок начал неделю снижением - индекс украинских акций UX снизился на 0,94% - до 981,34 пункта, сообщает сайт биржи.
Среди лидеров снижения акции "Укрнафты" (-2,26%), Алчевского меткомбината (-1,93%), "Центрэнерго" (-1,51%).
Объем торгов на фондовом рынке составил 5 млн грн при общем объеме торгов в 19,3 млн грн.
Индекс фондовой биржи ПФТС незначительно повысился, на 0,09% - до 349,25 пункта.
В то же время на европейских фондовых рынках в понедельник наблюдается разнонаправленная динамика. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,06%, немецкий DAX повысился на 0,10%, французский CAC-40 снизился на 0,35%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter