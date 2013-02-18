Объем торгов на Украинской бирже за прошлую неделю вырос до 413,4 млн грн

Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 11 по 15 февраля увеличился на 3,14% - до 413,4 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за неделю снизился на 27,7% - до 162,9 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю увеличился на 42,9% - до 250,5 млн грн (из них объем торгов акциями — 117,8 млн грн).

По состоянию на 14 февраля 2013 года для обеспечения выполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 37,5 млн грн и ценные бумаги на сумму 614 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 11 по 15 февраля Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", снизился на 1,3% - до 990,67 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции "Мотор Сичи", влияние которых составило 5,57 индексного пункта, ОАО "Центрэнерго" (-4,62 пункта) и "Азовсталь" (4,21 пункта).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сичи", объем торгов которых составил 11,9 млн грн, на втором месте "Центрэнерго" — 4 млн грн, далее следует Крюковский вагоностроительный завод — 3,5 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 35,29%, 11,37% и 9,77% соответственно.